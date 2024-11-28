Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Снежная сестрёнка
Рейтинг IMDb: 7
Снежная сестрёнка

Снежная сестрёнка

Snøsøsteren 18+
Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 ноября 2024
Премьера в мире 28 ноября 2024
Производство Anonymous Content
Другие названия
Snøsøsteren, The Snow Sister, La hermana de nieve, Irmã de Neve, Chị Tuyết, Die Schneeschwester, Hónővér, Kardan Kız Kardeşim, La Sœur des neiges, Snesøsteren, Śnieżna siostra, Snösystern, Sorella di neve, Снежная сестрёнка, Снігова сестричка, スノーシスター, 那年聖誕的雪女孩, 雪地天使, 雪地童伴
Режиссер
Сесили Мосли
В ролях
Jan Sælid
Celina Meyer Hovland
Bal Advika
Ole Steinkjer Øyen
Mudit Gupta
Рейтинг фильма

6.9
7 IMDb
Отзывы о фильме

Интересные факты

В оригинале на норвежском языке мальчика зовут Джулиан. Он родился в канун Рождества — в тот день, когда в Норвегии отмечают Рождество. Норвежское слово для Рождества — «Jul» — отсюда его имя «Julian» и замечание Хедвиг о том, какие у него замечательные родители. Старшую сестру Джулиана зовут «Juni» — норвежское слово «juni» означает «июнь». В начале фильма, когда Джулиан навещает её могилу, в качестве даты её рождения указано 12 июня.

