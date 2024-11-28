В оригинале на норвежском языке мальчика зовут Джулиан. Он родился в канун Рождества — в тот день, когда в Норвегии отмечают Рождество. Норвежское слово для Рождества — «Jul» — отсюда его имя «Julian» и замечание Хедвиг о том, какие у него замечательные родители. Старшую сестру Джулиана зовут «Juni» — норвежское слово «juni» означает «июнь». В начале фильма, когда Джулиан навещает её могилу, в качестве даты её рождения указано 12 июня.