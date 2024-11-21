Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Граждане крыши
1 постер
Киноафиша Фильмы Граждане крыши

Граждане крыши

Grazhdane kryshi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Двадцатилетний бродяга Дамир возвращается в Алматы, чтобы восстановить документы и начать нормальную жизнь. Пока же он выбирает бесплатные апартаменты в самом центре города – крышу многоэтажки. Вскоре выясняется, что своей крышу считает и сбегающий из своей квартиры подросток с аутизмом Костик, он же – «агент Коклинч». Пока они борются за территорию, к Костику возвращается пропавшая речь, и его семья вцепляется в Дамира, как в чудотворца. Только вот Дамиру хватает собственных проблем, но всё меняется с появлением Софии – ученицы матери Костика. В погоне за сердцем Софии Дамир бросается в авантюру, которая заставляет его пересмотреть свои представления о нормальности.

Граждане крыши - трейлер
Граждане крыши  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 21 ноября 2024
Дата выхода
21 ноября 2024 Казахстан
Режиссер
Гульшат Смагулова
В ролях
Елдар Абиш
Лидия Ярцева
Александр Черепанов
Алдияр Куанышов
Ольга Ландина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Граждане крыши - трейлер
Граждане крыши Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше