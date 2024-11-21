Двадцатилетний бродяга Дамир возвращается в Алматы, чтобы восстановить документы и начать нормальную жизнь. Пока же он выбирает бесплатные апартаменты в самом центре города – крышу многоэтажки. Вскоре выясняется, что своей крышу считает и сбегающий из своей квартиры подросток с аутизмом Костик, он же – «агент Коклинч». Пока они борются за территорию, к Костику возвращается пропавшая речь, и его семья вцепляется в Дамира, как в чудотворца. Только вот Дамиру хватает собственных проблем, но всё меняется с появлением Софии – ученицы матери Костика. В погоне за сердцем Софии Дамир бросается в авантюру, которая заставляет его пересмотреть свои представления о нормальности.