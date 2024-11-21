Дархан, избалованный сын чиновника, живет в Гонконге. Он привык к тому, что ему все позволено и впустую тратит деньги отца на модных тусовках. Однажды после очередной тусовки он оказывается без сознания и его случайно спасает проходивщая мимо Аяла - студентка из Казахстана. Отец Дархана узнаёт об инциденте и требует возвращения сына в Казахстан. Не зная, как вымолить прощение отца, Дархан обманывает его, придумывая скорую женитьбу. Довольные родители ждут встречи с невесткой, а Дархан планирует найти Аялу и заплатить ей, чтобы она подыграла. Но девушка возвращается на родину. Перед Дарханом встает выбор - найти девушку и уговорить ее, или же опозориться перед отцом.