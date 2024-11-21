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Бұл Махаббат! (Из Гонконга с любовью!)

Iz Gonkonga s lyubovyu! 18+
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О фильме

Дархан, избалованный сын чиновника, живет в Гонконге. Он привык к тому, что ему все позволено и впустую тратит деньги отца на модных тусовках. Однажды после очередной тусовки он оказывается без сознания и его случайно спасает проходивщая мимо Аяла - студентка из Казахстана. Отец Дархана узнаёт об инциденте и требует возвращения сына в Казахстан. Не зная,  как вымолить прощение отца, Дархан обманывает его, придумывая скорую женитьбу. Довольные родители ждут встречи с невесткой, а Дархан планирует найти Аялу и заплатить ей, чтобы она подыграла. Но девушка возвращается на родину. Перед Дарханом встает выбор - найти девушку и уговорить ее, или же опозориться перед отцом.

Бұл Махаббат! (Из Гонконга с любовью!) - трейлер
Бұл Махаббат! (Из Гонконга с любовью!)  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 21 ноября 2024
Дата выхода
21 ноября 2024 Казахстан
6 февраля 2025 Кыргызстан 12+
Другие названия
From Hong Kong with Love, Это любовь! Из Гонконга с любовью, Bul mahabbat! Gonkongtan súıispenshilikpen, Бұл махаббат! Гонконгтан сүйіспеншілікпен, Це кохання! З Гонконгу з любов'ю
Режиссер
Эрнест Зиядинов
В ролях
Алишер Исмайлов
Аделина Ералиева
Алдияр Куанышов
Нурдаулет Жумаев
Бахыт Хаджибаев
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