Постер фильма Проводник смерти
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 4.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Проводник смерти

Проводник смерти

To Die Alone 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Разобраться в себе и убежать от проблем — Ирвинг принимает решение пойти в одиночку по тропе Тихоокеанского хребта, но получает серьезную травму, угрожающую жизни. В этот момент Ирвинг настигают собственные внутренние демоны. Как найти способ выбраться из леса живой, и поможет ли в этом случайный попутчик?

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 ноября 2024
Премьера в мире 10 февраля 2024
Производство Glass Creek Films, Charming Stranger Films
Другие названия
To Die Alone, Проводник смерти
Режиссер
Austin Smagalski
В ролях
James Tang
Lisa Jacqueline Starrett
James Chrosniak
Bill Sebastian
Presley-Belle Foster
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Проводник смерти - смотреть в онлайн-кинотеатре

Проводник смерти

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
