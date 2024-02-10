Разобраться в себе и убежать от проблем — Ирвинг принимает решение пойти в одиночку по тропе Тихоокеанского хребта, но получает серьезную травму, угрожающую жизни. В этот момент Ирвинг настигают собственные внутренние демоны. Как найти способ выбраться из леса живой, и поможет ли в этом случайный попутчик?