Отзывы о фильме
Разобраться в себе и убежать от проблем — Ирвинг принимает решение пойти в одиночку по тропе Тихоокеанского хребта, но получает серьезную травму, угрожающую жизни. В этот момент Ирвинг настигают собственные внутренние демоны. Как найти способ выбраться из леса живой, и поможет ли в этом случайный попутчик?
GORP, показанный в фильме, на самом деле был приготовлен без арахиса из-за серьёзной аллергии на арахис у членов съёмочной группы.