Постер фильма Дэниэл должен умереть
Дэниэл должен умереть

Дэниэл должен умереть

Daniel's Gotta Die 18+
О фильме

Миллиардер Эдвард Пауэлл только что умер, оставив свое огромное состояние четверым детям: холодной как лед Мие, неисправимому тусовщику Виктору, лицемерной филантропке Джессике и добросердечному Дэниэлу. Однако деньги удастся получить только при одном условии: они должны провести выходные вместе в семейном пляжном домике на Каймановых островах. Дэниэл счастлив наконец воссоединиться с отчужденной семьей и познакомить их со своей невестой Эмили. Тем временем его родственники видят в этом идеальную возможность прикончить его и поделить все наследство между собой. Наивному Дэниэлу предстоит узнать, что значит семья, даже если это убьет его.

Дэниэл должен умереть - трейлер
Дэниэл должен умереть  трейлер
Страна Канада
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 ноября 2024
Премьера в мире 28 октября 2022
Производство Darius Films, Productivity Media
Другие названия
Daniel's Gotta Die, Killing Daniel, Blue Iguana, Дэниэл должен умереть
Режиссер
Джереми Лалонд
В ролях
Мэри Линн Райскаб
Джоэль Мур
Карли Чаикин
Боб Сагет
Игги Поп
Игги Поп
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.5
10 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Дэниэл должен умереть - смотреть в онлайн-кинотеатре

Дэниэл должен умереть

Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Дэниэл должен умереть - трейлер
Кадры из фильма
