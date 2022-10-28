Миллиардер Эдвард Пауэлл только что умер, оставив свое огромное состояние четверым детям: холодной как лед Мие, неисправимому тусовщику Виктору, лицемерной филантропке Джессике и добросердечному Дэниэлу. Однако деньги удастся получить только при одном условии: они должны провести выходные вместе в семейном пляжном домике на Каймановых островах. Дэниэл счастлив наконец воссоединиться с отчужденной семьей и познакомить их со своей невестой Эмили. Тем временем его родственники видят в этом идеальную возможность прикончить его и поделить все наследство между собой. Наивному Дэниэлу предстоит узнать, что значит семья, даже если это убьет его.