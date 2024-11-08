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Wedlock
Wedlock
Wedlock
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
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Страна
Болгария
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
8 ноября 2024
Дата выхода
8 ноября 2024
Болгария
Бюджет
€700 000
Сборы в мире
$84 327
Другие названия
Wedlock, Сватба
Режиссер
Magdalena Ralcheva
В ролях
Велислав Павлов
Ralitsa Stoyanova
Radoslav Vladimirov
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
14
голосов
7.5
IMDb
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