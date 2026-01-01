Париж находится во власти террора, против которого полиция бессильна. Преступная организация, известная как «Вампиры», совершает погромы, убийства, грабежи, похищения. Все их поступки целенаправленные и дерзкие. О банде злодеев ничего не известно за исключением того, что во главе стоит Великий Вампир и его соблазнительная подруга Ирма Веп. Расследуя убийство должностного лица, журналист Филипп Гуерэйнд нападает на след «Вампиров» и решает избавить Париж от жестокой банды.

