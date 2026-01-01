Париж находится во власти террора, против которого полиция бессильна. Преступная организация, известная как «Вампиры», совершает погромы, убийства, грабежи, похищения. Все их поступки целенаправленные и дерзкие. О банде злодеев ничего не известно за исключением того, что во главе стоит Великий Вампир и его соблазнительная подруга Ирма Веп. Расследуя убийство должностного лица, журналист Филипп Гуерэйнд нападает на след «Вампиров» и решает избавить Париж от жестокой банды.
СтранаФранция
Продолжительность7 часов 1 минута
Год выпуска1915
Премьера в мире13 ноября 1915
Дата выхода
20 августа 1917
Аргентина
7 февраля 1916
Дания
24 мая 1917
Мексика
23 ноября 1916
США
13 ноября 1915
Франция
ПроизводствоSociété des Etablissements L. Gaumont
Другие названия
Les vampires, Los vampiros, Os Vampiros, Die Vampire, I vampiri, Los vampiros o los archicriminales de París, The Vampires, Vampiri, Vampirii, Vámpírok, Vampyrerne, Wampiry, Οι βαμπίρ, Вампиры, レ・ヴァンピール 吸血ギャング団, 吸血鬼