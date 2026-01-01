Оповещения от Киноафиши
Вампиры

Les vampires 18+
О фильме

Париж находится во власти террора, против которого полиция бессильна. Преступная организация, известная как «Вампиры», совершает погромы, убийства, грабежи, похищения. Все их поступки целенаправленные и дерзкие. О банде злодеев ничего не известно за исключением того, что во главе стоит Великий Вампир и его соблазнительная подруга Ирма Веп. Расследуя убийство должностного лица, журналист Филипп Гуерэйнд нападает на след «Вампиров» и решает избавить Париж от жестокой банды.
Страна Франция
Продолжительность 7 часов 1 минута
Год выпуска 1915
Премьера в мире 13 ноября 1915
Дата выхода
20 августа 1917 Аргентина
7 февраля 1916 Дания
24 мая 1917 Мексика
23 ноября 1916 США
13 ноября 1915 Франция
Производство Société des Etablissements L. Gaumont
Другие названия
Les vampires, Los vampiros, Os Vampiros, Die Vampire, I vampiri, Los vampiros o los archicriminales de París, The Vampires, Vampiri, Vampirii, Vámpírok, Vampyrerne, Wampiry, Οι βαμπίρ, Вампиры, レ・ヴァンピール　吸血ギャング団, 吸血鬼
Режиссер
Луи Фейад
В ролях
Musidora
Эдуар Мате
Марсель Левеск
Жан Эме
Фернан Херрманн
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Отзывы о фильме

