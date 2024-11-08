Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мой парадиз
Киноафиша Фильмы Мой парадиз

Мой парадиз

, 2024
Россия / 18+
Постер фильма Мой парадиз

О фильме

Сюжет представят музыкально-поэтическое путешествие в мир эстетики эпохи барокко Ансамбля Солистов Екатерины Великой и их гостьи Екатерины, вместе с главным героем композитором XVIII века Франческо Арайя: прибывший в Россию по приглашению Анны Иоанновны.

Главный герой событий Франческо Арайя создал первую оперу на русском языке — «Цефал и Прокрис». В фильме звучат шесть арий из опер «Сила Любви и Ненависти», «Селевк», «Притворный Нин, или Узнанная Семирамида», «Цефал и Прокрис».

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 8 ноября 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Параллельные истории
Параллельные истории
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
Не Москва и не Калининград: зрители нашли город, который мог стать прототипом Котополиса в мульте «Три кота»
«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
Фанаты «Йеллоустона», сегодня можно плакать: спустя 5 лет после анонса сериал про ранчо «6666» отменили — причина достойная
Один российский сериал по уровню качества не уступает хиту от HBO: сняли наш шедевр уровня «Чернобыля»
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше