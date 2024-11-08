Сюжет представят музыкально-поэтическое путешествие в мир эстетики эпохи барокко Ансамбля Солистов Екатерины Великой и их гостьи Екатерины, вместе с главным героем композитором XVIII века Франческо Арайя: прибывший в Россию по приглашению Анны Иоанновны.

Главный герой событий Франческо Арайя создал первую оперу на русском языке — «Цефал и Прокрис». В фильме звучат шесть арий из опер «Сила Любви и Ненависти», «Селевк», «Притворный Нин, или Узнанная Семирамида», «Цефал и Прокрис».