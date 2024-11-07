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Исполнительница главной роли Любовь Аксёнова, а также её партнёры по съёмочной площадке многосерийного эротического триллера «Жить жизнь» рассказывают о работе над проектом. Также секретами делится режиссёр Артём Аксёненко, ранее снимавший «Медиатора», второй сезон «В клетке» и мистический триллер «Лапси». Фильм о фильме даёт возможность посмотреть на съёмочный процесс изнутри, увидеть актёров не только в кадре, но и за его пределами, услышать забавные истории из уст создателей сериала.