Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Жить жизнь. Актеры о новом сезоне

Жить жизнь. Актеры о новом сезоне

, 2023
Жить жизнь. Актеры о новом сезоне
Россия / документальный / 18+

О фильме

Исполнительница главной роли Любовь Аксёнова, а также её партнёры по съёмочной площадке многосерийного эротического триллера «Жить жизнь» рассказывают о работе над проектом. Также секретами делится режиссёр Артём Аксёненко, ранее снимавший «Медиатора», второй сезон «В клетке» и мистический триллер «Лапси». Фильм о фильме даёт возможность посмотреть на съёмочный процесс изнутри, увидеть актёров не только в кадре, но и за его пределами, услышать забавные истории из уст создателей сериала.

В ролях

Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Матвей Лыков
Матвей Лыков
Роман Васильев
Роман Васильев
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 37 минут
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 7 ноября 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Во власти страха
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Демонолог
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше