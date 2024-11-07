Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Подводный роман. Корабли победы

Подводный роман. Корабли победы

, 2020
Россия / документальный / 18+

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 27 минут
Год выпуска 2020

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 7 ноября 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Во власти страха
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Демонолог
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
«А вас, Штирлиц, я попрошу пройти тест»: эти 5 сложных вопросов о «17 мгновениях весны» поставят в тупик даже рожденных в СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше