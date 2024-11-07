По окончании учебы в Академии МВД КР, лучший выпускник Марат получает назначение участковым в столичное районное отделение. В один из дней в дежурную часть, в отчаяние приходит женщина, заявляя об исчезновении дочери. Марат с большим энтузиазмом берётся за это дело и натыкается на страшную картину. За городом находят окровавленное тело девушки с множеством ножевых ранений. Это лишь начало, вскоре обнаруживается еще одна жертва. Орудует серийный убийца. Марат, полагаясь на свои навыки и интуицию, объединяется с опытными коллегами, чтобы распутать этот жуткий клубок. Каждый новый шаг по следу серийного убийцы ставит их жизнь под угрозу.