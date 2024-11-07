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Постер фильма Участковый инспектор Марат
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Участковый инспектор Марат

, 2024
Участковый инспектор Марат
Кыргызстан / триллер, драма / 18+
Постер фильма Участковый инспектор Марат

О фильме

По окончании учебы в Академии МВД КР, лучший выпускник Марат получает назначение участковым в столичное районное отделение. В один из дней в дежурную часть, в отчаяние приходит женщина, заявляя об исчезновении дочери. Марат с большим энтузиазмом берётся за это дело и натыкается на страшную картину. За городом находят окровавленное тело девушки с множеством ножевых ранений. Это лишь начало, вскоре обнаруживается еще одна жертва. Орудует серийный убийца. Марат, полагаясь на свои навыки и интуицию, объединяется с опытными коллегами, чтобы распутать этот жуткий клубок. Каждый новый шаг по следу серийного убийцы ставит их жизнь под угрозу.

В ролях

Учкун Абсаламов
Руслан Орозакунов
Руслан Орозакунов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 7 ноября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Кыргызстан 16+

Рейтинг фильма

0.0
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Обновлено 13 ноября 2024

Отзывы о фильме

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