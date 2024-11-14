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Бродяги на острове каннибалов
Бродяги на острове каннибалов
Vandráci na ostrově lidojedů
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
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Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
14 ноября 2024
Дата выхода
14 ноября 2024
Чехия
Сборы в мире
$133 403
Другие названия
Vandraci na ostrove lidojedu
Режиссер
Marek Najbrt
Все актеры и съемочная группа
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