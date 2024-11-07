Меню
Постер фильма Тагиев: Нефть
1 постер
Тагиев: Нефть

Тагиев: Нефть

Тагиев: Нефть 18+
О фильме

В августе 1922 года американский журналист Джерри Томпсон, путешествующий по Советской стране, приезжает в Азербайджан. Он также посещает поселок Мардакян под Баку. Там, в одном из дачных домов, он встречается с пожилым человеком. Томпсон не может поверить услышанному. Перед ним был Гаджи Зейналабдин Тагиев, некогда крупный нефтедобытчик, миллионер и меценат, который потерял всё своё состояние после установления советской власти. Гаджи рассказывал гостю свою историю, о том, как он прошёл путь от простого каменщика до влиятельного нефтяного промышленника. Январь 1873 года. Успешный подрядчик, состоятельный глава семьи и благотворитель Гаджи Зейналабдин получает участок для добычи нефти в поселке Биби-Эйбат. Баку живет в ожидании нефтяного бума. На Апшероне бьют небольшие нефтяные фонтаны. Гаджи с большими надеждами проводит всё своё время в поисках участков, которые могут быть богаты нефтью. Но спустя четыре года картина на участке его разочаровывает — несмотря на все усилия, нефти до сих пор нет...  

Страна Азербайджан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 7 ноября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Азербайджан 12+
Производство Baku Media Center
Другие названия
Taghiev: Oil
Режиссер
Заур Гасымлы
В ролях
Пярвиз Маммедрзаев
Манаф Сулейсанов
Гурбан Исмаилов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.1
Оцените 13 голосов
8.9 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
