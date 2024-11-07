В августе 1922 года американский журналист Джерри Томпсон, путешествующий по Советской стране, приезжает в Азербайджан. Он также посещает поселок Мардакян под Баку. Там, в одном из дачных домов, он встречается с пожилым человеком. Томпсон не может поверить услышанному. Перед ним был Гаджи Зейналабдин Тагиев, некогда крупный нефтедобытчик, миллионер и меценат, который потерял всё своё состояние после установления советской власти. Гаджи рассказывал гостю свою историю, о том, как он прошёл путь от простого каменщика до влиятельного нефтяного промышленника. Январь 1873 года. Успешный подрядчик, состоятельный глава семьи и благотворитель Гаджи Зейналабдин получает участок для добычи нефти в поселке Биби-Эйбат. Баку живет в ожидании нефтяного бума. На Апшероне бьют небольшие нефтяные фонтаны. Гаджи с большими надеждами проводит всё своё время в поисках участков, которые могут быть богаты нефтью. Но спустя четыре года картина на участке его разочаровывает — несмотря на все усилия, нефти до сих пор нет...