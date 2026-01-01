В поезде Москва – Ростов-на-Дону пересекаются народный артист России Владимир Стеклов, звезда мирового балета Сергей Полунин и участники легендарного хора Сретенского монастыря. Каждый из них отправляется в собственное экзистенциальное путешествие по регионам Новороссии, чтобы найти ответы на главный вопрос: «Что такое Русский мир?». Это проект, в котором соединились два жанра: элементы документального кино, включающие интервью с 14 жителями разных регионов Новороссии, и игровые фрагменты, где знаменитые артисты дополняют в художественной форме основной рассказ.