Страна
Великобритания / Кипр
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
25 октября 2024
Дата выхода
|17 октября 2025
|Болгария
|
|B
|25 октября 2024
|Великобритания
|
|PG
|15 ноября 2024
|Вьетнам
|
|
|10 апреля 2025
|Израиль
|
|All
|25 октября 2024
|Ирландия
|
|PG
|7 ноября 2024
|Катар
|
|
|5 марта 2025
|Нидерланды
|
|6
|7 ноября 2024
|ОАЭ
|
|18TC
|7 ноября 2025
|Польша
|
|
|8 ноября 2024
|Румыния
|
|
|27 февраля 2025
|Сербия
|
|o.A.
|20 февраля 2025
|Словакия
|
|U
|2 апреля 2025
|Тайвань
|
|
|27 февраля 2025
|Черногория
|
|o.A.
|27 февраля 2025
|Чехия
|
|
|1 ноября 2024
|ЮАР
|
|PG
Сборы в мире
$1 054 943
Производство
Creation Entertainment Media, Magic Frame Animation
Другие названия
Rebellious, A hercegnő mentőakció, Cesur Prenses: Sihirli Ülke, Công Chúa Nổi Loạn: Nhiệm Vụ Giải Cứu Hoàng Gia, Mina, mission rebelle, Oops, Ha'Mamlakha Hishtag'ah, Prințesa rebelă, The Rebel Princess, Πριγκίπισσα επαναστάτρια, 叛逃公主歷險記