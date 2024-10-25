Меню
Постер мультфильма Мятежный
1 постер
Мятежный

Мятежный

Rebellious 18+
Мятежный - trailer
Мятежный  trailer
Страна Великобритания / Кипр
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 октября 2024
Дата выхода
17 октября 2025 Болгария B
25 октября 2024 Великобритания PG
15 ноября 2024 Вьетнам
10 апреля 2025 Израиль All
25 октября 2024 Ирландия PG
7 ноября 2024 Катар
5 марта 2025 Нидерланды 6
7 ноября 2024 ОАЭ 18TC
7 ноября 2025 Польша
8 ноября 2024 Румыния
27 февраля 2025 Сербия o.A.
20 февраля 2025 Словакия U
2 апреля 2025 Тайвань
27 февраля 2025 Черногория o.A.
27 февраля 2025 Чехия
1 ноября 2024 ЮАР PG
Сборы в мире $1 054 943
Производство Creation Entertainment Media, Magic Frame Animation
Другие названия
Rebellious, A hercegnő mentőakció, Cesur Prenses: Sihirli Ülke, Công Chúa Nổi Loạn: Nhiệm Vụ Giải Cứu Hoàng Gia, Mina, mission rebelle, Oops, Ha'Mamlakha Hishtag'ah, Prințesa rebelă, The Rebel Princess, Πριγκίπισσα επαναστάτρια, 叛逃公主歷險記
Режиссер
Алексей Цицилин
Алексей Цицилин
В ролях
Jennifer Sun Bell
Кейт Бристоль
Dan Edwards
Matt Giroveanu
Abe Goldfarb
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.3
10 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Трейлеры мультфильма
Мятежный - trailer
Мятежный Trailer
Все трейлеры
Кадры из мультфильма
