А что, если бы Фродо отказался? ИИ выбрал единственного кандидата из Братства, кто реально смог бы уничтожить Кольцо в Роковой горе

На Rotten Tomatoes эти 5 сериалов от Amazon получили почти идеальные оценки: от 90 до 100%, и совершенно заслуженно

Михалков назвал российские фильмы, которые стоит увидеть американцам: в списке нет ни «Сибирского цирюльника», ни «Утомленных солнцем»

«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер

Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос

Имя наложницы, внешность принцессы: наследница султана и Хюррем стала одной из красивейших женщин Турции — живет не политикой, а спортом

Шрам и его «бригада»: «Муфаса: Король лев» так и не ответил на один из важнейших вопросов оригинального мульта

«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки

Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября

Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию