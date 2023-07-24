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Постер фильма Заряжай и стреляй!
Постер фильма Заряжай и стреляй!
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 4.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Заряжай и стреляй!

Заряжай и стреляй!

Lock & Load 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Двое сотрудников частной службы безопасности, Ник и Дерек, берутся за опасное расследование исчезновения своего друга агента Стокса, работавшего под прикрытием. Это происходит после того, как секретная операция по поимке международного торговца оружием Майлза Стайгера провалилась. Ник и Дерек оказываются втянутыми в лабиринт смертельно опасных сделок, и полагаться в этом деле они смогут лишь на себя. Двум наемникам придется отстреливаться и пробиваться с боем до конца, чтобы не дать преступникам забрать с собой смертоносное оружие.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 24 июля 2023
Премьера в мире 24 июля 2023
Производство Iron Key Productions, Shepka Productions
Другие названия
Lock & Load
Режиссер
Нэйтан Шепка
В ролях
Нэйтан Шепка
Колин МакДугалл
Graeme MacPherson
Tony Macdonald
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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Заряжай и стреляй!
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