Двое сотрудников частной службы безопасности, Ник и Дерек, берутся за опасное расследование исчезновения своего друга агента Стокса, работавшего под прикрытием. Это происходит после того, как секретная операция по поимке международного торговца оружием Майлза Стайгера провалилась. Ник и Дерек оказываются втянутыми в лабиринт смертельно опасных сделок, и полагаться в этом деле они смогут лишь на себя. Двум наемникам придется отстреливаться и пробиваться с боем до конца, чтобы не дать преступникам забрать с собой смертоносное оружие.