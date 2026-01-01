Архитектурное бюро «Хвоя», созданное пятью молодыми архитекторами — выпускниками Академии художеств. Все молоды, способны работать круглые сутки, объединены общей идеей… Илья Спиридонов готовится с соратниками к большому, очень важному для «Хвои» конкурсу. Победа на нем сулит славу, денежный приз и строительство поданного на конкурс объекта. Сможет ли команда справиться со всеми испытаниями на пути к цели и одержать заветную победу?