Постер фильма Вкус жизни
Вкус жизни

Вкус жизни

Hana sikdang 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сэ Хи, отчаявшаяся найти работу и потерявшая вкус к жизни , взбирается на скалу на пляже Окинавы с намерением завершить свою жизнь. Но в последний момент она улавливает манящий аромат еды, который отвлекает ее от рокового решения. Следуя за запахом, она оказывается в «Ресторан HA-NA», старом и заброшенном на первый взгляд месте, где, как ей казалось, никого нет. Без разрешения, она начинает есть оставленную на столе еду. Когда она приходит в сознание, перед ней стоит Хана – хозяйка ресторана, которая протягивает ей стакан воды и тепло улыбается.

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 7 ноября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Казахстан 14+
7 ноября 2024 Узбекистан
Режиссер
Чхве Нак-хи
В ролях
Чхве Джон-вон
На Хе-ми
О Сын-хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Вкус жизни

