Сэ Хи, отчаявшаяся найти работу и потерявшая вкус к жизни , взбирается на скалу на пляже Окинавы с намерением завершить свою жизнь. Но в последний момент она улавливает манящий аромат еды, который отвлекает ее от рокового решения. Следуя за запахом, она оказывается в «Ресторан HA-NA», старом и заброшенном на первый взгляд месте, где, как ей казалось, никого нет. Без разрешения, она начинает есть оставленную на столе еду. Когда она приходит в сознание, перед ней стоит Хана – хозяйка ресторана, которая протягивает ей стакан воды и тепло улыбается.