Алл-ин

Алл-ин

Алл-ин 18+
О фильме

Батыр по-крупному играет в покер, пользуясь для этого деньгами со вкладов клиентов банка, в котором работает он сам и его подруга Анеля. Но в один из дней девушка отказывается принимать участие в мошеннической схеме молодого человека. А вскоре парень получает приглашение от казино на ежегодный турнир по покеру с бай-ином в 500 000 долларов. Парню удается уговорить Анелю в последний раз помочь ему снять необходимую сумму для участия. Начинается большая игра, и на первых порах парню как всегда везет, но в конечном счете участие в турнире заканчивается для Батыра разгромным проигрышем. Случайно парень узнает, что на самом деле его просто развели. Он решает сдаться полиции, и за мошеннические действия получает реальный срок. Через год, выйдя из заключения, Батыр решает наказать влиятельного человека, который разрушил его жизнь.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2020
Режиссер
Кейкишев Марлен
В ролях
Ербол Семкулов
Ербол Семкулов
Лаура Мухтар
Бахтияр Кожа
Ильяс Копжасаров
Чингиз Капин
