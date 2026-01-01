Батыр по-крупному играет в покер, пользуясь для этого деньгами со вкладов клиентов банка, в котором работает он сам и его подруга Анеля. Но в один из дней девушка отказывается принимать участие в мошеннической схеме молодого человека. А вскоре парень получает приглашение от казино на ежегодный турнир по покеру с бай-ином в 500 000 долларов. Парню удается уговорить Анелю в последний раз помочь ему снять необходимую сумму для участия. Начинается большая игра, и на первых порах парню как всегда везет, но в конечном счете участие в турнире заканчивается для Батыра разгромным проигрышем. Случайно парень узнает, что на самом деле его просто развели. Он решает сдаться полиции, и за мошеннические действия получает реальный срок. Через год, выйдя из заключения, Батыр решает наказать влиятельного человека, который разрушил его жизнь.