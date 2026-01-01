В театре проводится кастинг на роль в новой постановке с любовной линией. Три очаровательные актрисы перед таким важным событием ностальгируют о том, как сами были влюблены. Их жизни и чувства всегда были посвящены театральным подмосткам, поэтому именно на них и происходит основное действие фильма. К тому же, эти женские истории случились в городе белых ночей — Санкт-Петербурге, а значит, каждая из них погружает в неповторимый флер культурной столицы: мосты и каналы, дворцы с потрясающим декором, театры и музеи.