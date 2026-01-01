Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Муза моей мечты
1 постер
Киноафиша Фильмы Муза моей мечты

Муза моей мечты

Муза моей мечты 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В театре проводится кастинг на роль в новой постановке с любовной линией. Три очаровательные актрисы перед таким важным событием ностальгируют о том, как сами были влюблены. Их жизни и чувства всегда были посвящены театральным подмосткам, поэтому именно на них и происходит основное действие фильма. К тому же, эти женские истории случились в городе белых ночей — Санкт-Петербурге, а значит, каждая из них погружает в неповторимый флер культурной столицы: мосты и каналы, дворцы с потрясающим декором, театры и музеи.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Андрей Носков
Андрей Носков
В ролях
Надежда Паршина
Диана Белова
Алёна Климкович
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Александр Тютримов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Муза моей мечты - смотреть в онлайн-кинотеатре

Муза моей мечты

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
