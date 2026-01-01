Документальный фильм «Галина Волчек. В поисках интонации» приурочен к юбилею (90 лет) выдающегося театрального деятеля современности Галины Волчек. В основе концепции фильма – разговор о режиссерских приемах Галины Борисовны, о поиске интонации при создании спектаклей. Поиск интонации – не только на сцене, но и за кулисами, где чуткость и понимание при работе с актерами-соратниками должны соседствовать с построением глобального механизма – театра