В жизни IT-специалиста Сонни и его жены Акико наступает долгожданный момент — они становятся родителями. Однако их счастье омрачается ужасным диагнозом: их новорожденный сын страдает от редкого и смертельного неврологического недуга. В это же время Сонни активно занимается разработкой новой формы искусственного интеллекта. Когда реальность становится невыносимой, Сонни решает заключить сделку с созданным им ИИ, чтобы дать сыну шанс на жизнь. Однако это соглашение может иметь катастрофические последствия не только для него, но и для всего человечества.