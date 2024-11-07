Меню
Код эволюции

Код эволюции

Electric Child 18+
О фильме

В жизни IT-специалиста Сонни и его жены Акико наступает долгожданный момент — они становятся родителями. Однако их счастье омрачается ужасным диагнозом: их новорожденный сын страдает от редкого и смертельного неврологического недуга. В это же время Сонни активно занимается разработкой новой формы искусственного интеллекта. Когда реальность становится невыносимой, Сонни решает заключить сделку с созданным им ИИ, чтобы дать сыну шанс на жизнь. Однако это соглашение может иметь катастрофические последствия не только для него, но и для всего человечества.

Страна Франция / Германия / Нидерланды / Филиппины / Швейцария
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 15 августа 2025
Премьера в мире 7 ноября 2024
Дата выхода
21 августа 2025 Германия
7 ноября 2024 Литва N16
Производство 8horses, unafilm, Revolver Amsterdam
Другие названия
Electric Child, Vahetuskaup
Режиссер
Simon Jaquemet
В ролях
Эллиотт Кроссе Хоув
Эллиотт Кроссе Хоув
Рила Фукусима
Рила Фукусима
Sandra Guldberg Kampp
João Nunes Monteiro
Helen Schneider
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Код эволюции
