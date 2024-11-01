Неожиданное похищение девушки аниматорами на вечеринке запускает цепь событий, и все впадают в панику. Сярвят собирает лучших агентов мира, чтобы начать поиски девушки. В это время простой деревенский парень по имени Хозу случайно оказывается вовлечён в события и, воображая себя «агентом 007», присоединяется к профессионалам в поисках. Контраст между наивностью Хозу и серьезным миром Сярвята добавляет истории забавный элемент и приключения.