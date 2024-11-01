Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Hozu 007
1 постер
Киноафиша Фильмы Hozu 007

Hozu 007

Hozu 007 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Неожиданное похищение девушки аниматорами на вечеринке запускает цепь событий, и все впадают в панику. Сярвят собирает лучших агентов мира, чтобы начать поиски девушки. В это время простой деревенский парень по имени Хозу случайно оказывается вовлечён в события и, воображая себя «агентом 007», присоединяется к профессионалам в поисках. Контраст между наивностью Хозу и серьезным миром Сярвята добавляет истории забавный элемент и приключения.

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 1 ноября 2024
Дата выхода
1 ноября 2024 Азербайджан 12+
Режиссер
Ильхам Яшароглу
В ролях
Маджид Гусейнов
Агиль М. Гулиев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше