Джек-рассел-терьер по кличке Мёрфи вырос в секретном научном центре и обладает сверхъестественной способностью: он умеет общаться с людьми. Однажды его находят дети, увлеченные расследованием таинственных происшествий. Теперь молодым детективам и говорящему псу предстоит не только разгадать тайну заброшенного поместья на окраине города, но и выяснить, как же Мёрфи научился разговаривать и куда исчез его предыдущий хозяин.