Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пушистый переполох
1 постер
Киноафиша Фильмы Пушистый переполох

Пушистый переполох

A Doggone Adventure 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джек-рассел-терьер по кличке Мёрфи вырос в секретном научном центре и обладает сверхъестественной способностью: он умеет общаться с людьми. Однажды его находят дети, увлеченные расследованием таинственных происшествий. Теперь молодым детективам и говорящему псу предстоит не только разгадать тайну заброшенного поместья на окраине города, но и выяснить, как же Мёрфи научился разговаривать и куда исчез его предыдущий хозяин.

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 25 октября 2024
Премьера в мире 4 апреля 2018
Производство Team 5 Entertainment, Team4Films
Другие названия
A Doggone Adventure, A Doggone Mystery, スーパードッグ・マーフィー
Режиссер
Тони Рэндел
В ролях
Курт Ягер
Курт Ягер
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Тони Рэндел
Джим Уайнорски
Джим Уайнорски
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пушистый переполох - смотреть в онлайн-кинотеатре

Пушистый переполох

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше