Что нового сказать о том, что уже сказано многократно? Как по-новому взглянуть на историю?Фильм созвучен нашему времени, ведь герои - наши современники с неповторимой судьбой. Но одно общее у них есть - они потомки блокадного Ленинграда. Наши герои поделятся личными воспоминаниями и воспоминаниями своих родных и близких, переживших блокаду. Мы узнаем об их жизни до блокады, и узнаем, как война пришла в их дом. Как они смогли отстоять свой город, не теряя надежды на победу. Сегодня, как и 75 лет назад, особо остро звучат вопросы: какое общество меня окружает? Есть ли у нас будущее? Способны ли мы на взаимопомощь и сострадание? Фильм может и не ответит на эти вопросы, но может быть отправной точкой для размышлений.