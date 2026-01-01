Учёный-биолог и энтомолог Алексей Полилов занимается изучением молекулярных механизмов полёта небольших насекомых. До этого подобные исследования не проводились, и все данные были получены только благодаря наблюдениям натуралистов, которые были сделаны более ста лет назад.Результаты этих исследований могут оказать значительное влияние на развитие новых технологий, представляя не только биологический интерес.Дмитрий Завильгельский запечатлевает своего героя за работой, позволяя зрителям увидеть, как работает знаменитый биолог.​