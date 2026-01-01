В начальной сцене в радиоприёмнике полицейского автомобиля слышен диспетчер. Слова, произнесённые диспетчером при объявлении двух происшествий, взяты прямо из Руководства по процедурам Департамента полиции города Нью-Йорка 1949 года, где они приведены в качестве примеров правильного радиообмена. Единственное, что было изменено, — время суток, чтобы соответствовать сцене; адреса, сами происшествия, номера машин и номер диспетчера дословно совпадают с руководством.