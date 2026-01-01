Оповещения от Киноафиши
Там, где кончается тротуар

Where the Sidewalk Ends 18+
О фильме

Марк Диксон, полицейский, случайно убивает подозреваемого в убийстве. Он решает скрыть это, обвинив рэкетира, которого Марк ненавидит, зная, что тот совершил множество преступлений...
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 7 июля 1950
Дата выхода
5 февраля 1951 Австралия PG
11 мая 1951 Великобритания
25 января 1978 Германия 12
20 августа 1951 Испания
10 июля 1952 Португалия
7 июля 1950 США NR
14 марта 1963 Турция
3 июня 1952 Филиппины
9 февраля 1951 Финляндия K-16
16 июня 2021 Франция
15 сентября 1950 Швеция 15
Бюджет $1 475 000
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Where the Sidewalk Ends, Al borde del peligro, Faustrecht der Großstadt, Ahol a járda véget ér, Banditenwereld, Donde termina el camino, Kaldırımlar Bitince, Korkusuz Kadın, La pègre, Mark Dixon, détective, Missä jalkakäytävä loppuu, Na ivici trotoara, Na krawędzi prawa, Na rubu pločnika, Nattens ulver, Nattens vargar, Night Cry, O Castigo da Justiça, Passos na Noite, Sui marciapiedi, Unde se termină trotuarul, Waar de rechte weg eindigt, Κηλίδες στο πεζοδρόμιο, Там, где кончается тротуар, 歩道の終わる所
Режиссер
Отто Премингер
В ролях
Дэна Эндрюс
Джин Тирни
Джин Тирни
Гэри Меррилл
Том Талли
Карл Молден
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Отзывы о фильме

Киноляпы

В начальной сцене в радиоприёмнике полицейского автомобиля слышен диспетчер. Слова, произнесённые диспетчером при объявлении двух происшествий, взяты прямо из Руководства по процедурам Департамента полиции города Нью-Йорка 1949 года, где они приведены в качестве примеров правильного радиообмена. Единственное, что было изменено, — время суток, чтобы соответствовать сцене; адреса, сами происшествия, номера машин и номер диспетчера дословно совпадают с руководством.

