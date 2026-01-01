Оповещения от Киноафиши
Страна спасенного великана

Страна спасенного великана

18+
О фильме

Фильм о белорусском зубре. В давние времена зубр населял большую часть Европы, Кавказ, Закавказье. Но к 19 веку был практически истреблен. Фильм расскажет о долгой, кропотливой работе по возрождению вида. В 1946 году из Беловежи через границу зубры приехали и в Беларусь. Их было пять. Пять зубров, которые положили начало возрождению вида у нас в стране. Теперь зубр – пример того, как может человек помочь природе, исправить свои преступления перед ней. Зубры сегодня живут не только в Беловежской пуще, но и в Березинском биосферном заповеднике, в Полесском заповеднике, в Красном бору, на территории Гроденщины. Общая численность зубров, обитающих в Беларуси в дикой природе, превысила 1500. По количеству вольно живущих зубров сегодня Беларусь занимает первое место!

Страна Беларусь
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2023
Режиссер
Игорь Бышнев
Все актеры и съемочная группа

