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Дарла в космосе
Дарла в космосе
Darla in Space
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
США
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
25 октября 2024
Премьера в мире
23 апреля 2023
Бюджет
$90 000
Другие названия
Darla in Space
Режиссер
Eric Laplante
Susie Moon
В ролях
Констанс Шульман
Томас Джей Райан
Дженн Лион
Вуди Фу
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
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