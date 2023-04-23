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Постер фильма Дарла в космосе
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Киноафиша Фильмы Дарла в космосе

Дарла в космосе

Darla in Space 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 октября 2024
Премьера в мире 23 апреля 2023
Бюджет $90 000
Другие названия
Darla in Space
Режиссер
Eric Laplante
Susie Moon
В ролях
Констанс Шульман
Томас Джей Райан
Дженн Лион
Дженн Лион
Вуди Фу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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