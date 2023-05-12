Группа тренированных мужчин, имеющих военное прошлое, должна найти в лесу сумку, набитую крадеными деньгами. Их задача — отыскать деньги раньше, чем это сделают агенты ФБР, которые уже идут по следу. Но федералы — не единственная проблема команды военнослужащих: первым сумку находит охотник Уилл Уокер, который совсем не хочет расставаться с найденным сокровищем. Он знает лес намного лучше других, но не обладает такими навыками и силой, как опытные военные. Между тем, за развитием событий следит местный шериф, который ставит под сомнение всю эту операцию.