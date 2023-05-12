Оповещения от Киноафиши
3.5 Рейтинг IMDb: 3.5
Охота без правил

Охота без правил

Hunting Games 18+
О фильме

Группа тренированных мужчин, имеющих военное прошлое, должна найти в лесу сумку, набитую крадеными деньгами. Их задача — отыскать деньги раньше, чем это сделают агенты ФБР, которые уже идут по следу. Но федералы — не единственная проблема команды военнослужащих: первым сумку находит охотник Уилл Уокер, который совсем не хочет расставаться с найденным сокровищем. Он знает лес намного лучше других, но не обладает такими навыками и силой, как опытные военные. Между тем, за развитием событий следит местный шериф, который ставит под сомнение всю эту операцию.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 мая 2023
Премьера в мире 12 мая 2023
Производство Charach Productions, Koenig Pictures, Chick Flick Films
Другие названия
Hunting Games, Jahimäng, Jogos de Caça, 獵殺遊戲
Режиссер
Джастин Ли
В ролях
Рэнди Чарач
Эд Морроне
Брюс Дерн
Келли Рейтер
Дэнни Трехо
Рейтинг фильма

3.5
3.5 IMDb
Охота без правил - смотреть в онлайн-кинотеатре

Охота без правил

Отзывы о фильме

Кадры из фильма
