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Постер фильма Жизнь, которую я не помню
6.7
Киноафиша Фильмы Жизнь, которую я не помню
6.7

Жизнь, которую я не помню

, 2024
The Life I Can't Remember
США / детектив / 18+
Постер фильма Жизнь, которую я не помню
6.7

В ролях

Морган Брэдли
Emma
Tryphena Wade
Det. Claire Wise
Бурк Флойд
Chief Moore
Маргарита Рейес
Маргарита Рейес
Фелиша Купер
Renee
Gabriel Pranter
Dean
Andrew Steel
Terrence
Patrick M.J. Finerty
Dr. Roberts
Alex James
Seth
Melanie Au-Yeung
Chloe
Theodore Martello
Ryan
Felisha Cooper
Renee
Режиссер Amy Barrett
Сценарист Питер Салливан, Robert Dean Klein, Джеффри Шенк
Композитор Крис Кано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 октября 2024
Премьера в мире 20 октября 2024
Производство Hybrid
Другие названия
The Life I Can't Remember, Il passato dimenticato

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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