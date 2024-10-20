Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
6.7
Киноафиша
Фильмы
Жизнь, которую я не помню
6.7
Жизнь, которую я не помню
, 2024
The Life I Can't Remember
США / детектив / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.7
В ролях
Морган Брэдли
Emma
Tryphena Wade
Det. Claire Wise
Бурк Флойд
Chief Moore
Маргарита Рейес
Фелиша Купер
Renee
Gabriel Pranter
Dean
Andrew Steel
Terrence
Patrick M.J. Finerty
Dr. Roberts
Alex James
Seth
Melanie Au-Yeung
Chloe
Theodore Martello
Ryan
Felisha Cooper
Renee
Режиссер
Amy Barrett
Сценарист
Питер Салливан
,
Robert Dean Klein
,
Джеффри Шенк
Композитор
Крис Кано
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
20 октября 2024
Премьера в мире
20 октября 2024
Производство
Hybrid
Другие названия
The Life I Can't Remember, Il passato dimenticato
Еще
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
14
голосов
6.3
IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
С 1 июля банановую кожуру посыпаю солью — весь месяц не нарадуюсь своей хитрости: гениальный совет для дома и дачи
Даже на глинистой почве овощи в июле прут буйно: запоминайте, как садоводы льют уксус на грядки
Пару капель на туалетную бумагу – и застилаю сиденье унитаза: стульчак сияет, как новенький – от желтизны ни следа
«Удивительно, но Петров не бесит»: зрители Okko выбрали лучшие фильмы июня — «Коммерсант» обошёл всех
Это аниме еще не вышло, а уже «на 10 голов выше "Сверхкуба" и "Агентов времени"»: «Настоящий китайский пик»
Этот детектив от Netflix с 7.7 на IMDb ждали почти 10 лет: и не зря – получился «крутой сериал, где всё на месте»
«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)
Да, мы спрятали лица героинь советских фильмов: только 1 из 10 угадывает все картины по причёскам (тест)
Стивен Кинг глянул новый ужастик, собравший $370 000 000 в прокате, — и теперь не может выкинуть его из головы
Даже фанаты «Игры престолов» часто не знают, откуда у Дейенерис появилось прозвище Бурерожденная, а мы вам все расскажем
Вместо «Дюны 3» и «Мстителей: Доктор Дум» россиянам в декабре покажут фильм с Прилучным: вот что известно на данный момент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри детективы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667