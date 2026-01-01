Константину Яковлевичу Казакову 86 лет, он ученый, геолог, ботаник, картограф и сейчас он скорее всего где-то на болотах, абсолютно один, вернется через месяц. Дело в том, что Константин Яковлевич каждый год с 01 мая по 15 июня уходит в леса и болота Ленинградской области. Там он живет в одиночестве, постоянно перемещается, никогда не ночует на одном и том же месте больше двух дней. Он составляет самую подробную карту ягодных угодий северного полушария земли.