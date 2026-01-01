Отзывы о фильме
Фильм — результат коллективной работы международной команды, в которую вошли молодые авторы из России, Аргентины, Армении, Беларуси, Египта, Испании, Италии, Китая, Мексики, Польши, Сербии, Туниса, Турции и Франции. Короткометражные новеллы о петербуржцах разных поколений, национальностей, профессий и увлечений, чья жизнь неразрывно связана с городом. Среди героев — балерина, дизайнер модного дома, капитан теплохода, канонир Петропавловской крепости, протоиерей, раввин, инженер, фотограф и исполнитель регги с цыганским псевдонимом.