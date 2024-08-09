Боганклох – это место, где живет современный отшельник Джейк Уильямс, укрывшийся среди лесных массивов в горах Шотландии. В течение нескольких сезонов Риверс следит за уединенной жизнью, в которую время от времени вторгаются другие. В центре «Боганклоха» – песня, в ней спорят между собой Жизнь и Смерть за право единоличной власти над миром. Фильм наблюдает за чем-то едва заметным: за отличным от всех существованием в его отдельные, разрозненные моменты.

