Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Боганклох
1 постер
Киноафиша Фильмы Боганклох

Боганклох

Bogancloch 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Боганклох – это место, где живет современный отшельник Джейк Уильямс, укрывшийся среди лесных массивов в горах Шотландии. В течение нескольких сезонов Риверс следит за уединенной жизнью, в которую время от времени вторгаются другие. В центре «Боганклоха» – песня, в ней спорят между собой Жизнь и Смерть за право единоличной власти над миром. Фильм наблюдает за чем-то едва заметным: за отличным от всех существованием в его отдельные, разрозненные моменты.
Страна Германия / Исландия / Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 9 августа 2024
Дата выхода
7 марта 2025 Литва N13
Сборы в мире $11 507
Производство Urth Productions, Hopscotch Films, Flaneur Films
Другие названия
Bogancloch, ボーガンクロック
Режиссер
Бен Риверс
В ролях
Jake Williams
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше