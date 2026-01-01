Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Фильм посвящен жизненному и творческому пути профессора Ирины Евгеньевны Таймановой, телевизионного и театрального режиссера, продюсера, журналистки, писательницы, заслуженного деятеля искусств России. Ее впечатляющая фантазия, созидательная энергия, способность объединять вокруг себя талантливых людей подарили миру множество ярких проектов в разных сферах искусства. Главная героиня проведет зрителя по страницам летописи культурной жизни Ленинграда/Санкт-Петербурга.