Заложники Рождества

Заложники Рождества

Captivi de Craciun 18+
О фильме

В канун Рождества на маленькой горной железнодорожной станции поезда не ходят, так как все пути забиты снегом. Четыре человека ждут поезда, который не появляется. Они не знают друг друга, сколько времени это займет или когда они когда-либо достигнут своей цели. Но с течением времени Мадалина, Кристи, Озана и Алекс разделяют абсурд, отчаяние и надежду. Потому что они случайно застряли здесь. Потому что никто не знает, когда это закончится. И потому что это Рождество.
Страна Румыния
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 28 мая 2010
Бюджет €10 000
Производство Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" (UNATC)
Другие названия
Captivi de Craciun, Stuck on Christmas
Режиссер
Юлия Руджинэ
В ролях
Constantin Cojocaru
Emilia Dobrin
Богдан Думитраке
Madalina Ghitescu
Ozana Oancea
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

