Chhakka Panja 5

Chhakka Panja 5

Chhakka Panja 5 18+
Chhakka Panja 5 - trailer
Chhakka Panja 5  trailer
Страна Непал
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Австралия PG
13 декабря 2024 Великобритания 12A
10 октября 2024 Непал
17 октября 2024 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $192 747
Производство Aama Saraswati Movies
Другие названия
Chhakka Panja 5
Режиссер
Дипа Шри Нирула
В ролях
Дипак Радж Гири
Kedar Ghimire
Барша Сивакоти
Дипа Шри Нирула
Рамеш Будатоки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Chhakka Panja 5 - trailer
Chhakka Panja 5 Trailer
Кадры из фильма
