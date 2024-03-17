Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Grand Theft Hamlet 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 февраля 2025
Премьера в мире 17 марта 2024
Дата выхода
6 декабря 2024 Великобритания
6 декабря 2024 Ирландия
7 марта 2025 Литва N13
Бюджет 200 000 GBP
Сборы в мире $218 040
Производство Altitude Film Entertainment, Doc Society, BFI Doc Society Fund
Другие названия
Режиссер
Сэм Крейн
Сэм Крейн
Пинни Гриллс
В ролях
Сэм Крейн
Сэм Крейн
Mark Oosterveen
Пинни Гриллс
Jen Cohn
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
