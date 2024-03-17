Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Цитаты
Факты
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Grand Theft Hamlet
Grand Theft Hamlet
Grand Theft Hamlet
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
21 февраля 2025
Премьера в мире
17 марта 2024
Дата выхода
6 декабря 2024
Великобритания
6 декабря 2024
Ирландия
7 марта 2025
Литва
N13
Бюджет
200 000 GBP
Сборы в мире
$218 040
Производство
Altitude Film Entertainment, Doc Society, BFI Doc Society Fund
Другие названия
Grand Theft Hamlet
Режиссер
Сэм Крейн
Пинни Гриллс
В ролях
Сэм Крейн
Mark Oosterveen
Пинни Гриллс
Jen Cohn
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Интересные факты
Фильм был полностью снят внутри видеоигры Grand Theft Auto Online (2013).
Цитаты
Filmmaker
Нельзя останавливать производство только потому, что кто-то умер.
