Исчезающая профессия: арт-критики в мире изменившихся отношений между искусством и СМИ

Нужны ли критики в мире, где СМИ стремительно теряют популярность, а в современном искусстве практически невозможно сказать новое слово? На примере художественной жизни США фильм исследует профессию критика, которая когда-то помогала открывать новые имена в искусстве, но сейчас может исчезнуть.



Это первый документальный фильм, посвящённый художественной критике в США и глобальному кризису этой профессии, которая объясняет, что такое искусство и зачем оно нам. Роль критиков неоценимо важна в эпоху тривиализации и алгоритмизации, затрагивающих художников по всему миру.



Фильм создавался более десяти лет, и в центре его внимания оказались критики и искусствоведы, помогающие ориентироваться в стремительно меняющихся декорациях современного мира и художественной повестки: главный арт-обозреватель New York Magazine и обладатель Пулитцеровской премии Джерри Зальц, Храг Вартанян из Hyperallergic, Каролина Миранда (ARTnews, Los Angeles Times), независимый автор Сеф Родни и многие другие. По словам создателей, изначально задуманный как исследование угасания интереса к американской художественной критике, этот фильм превратился в открытие нового поколения талантов, переосмысливающих то, как делается эта работа. Что мы можем сделать, чтобы создать более устойчивое будущее для экосистемы современного искусства?



Фильм «Критика мертва. Да здравствует критика!» вызывает зрителя на диалог о природе искусства, современной арт-сцене и создании смысла в XXI веке и будет особенно интересен студентам факультетов искусств и арт-менеджмента, а также журналистам и создателям арт-блогов.