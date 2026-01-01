Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Арт-лекторий: Критика мертва. Да здравствует критика!
Постер фильма Арт-лекторий: Критика мертва. Да здравствует критика!
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Арт-лекторий: Критика мертва. Да здравствует критика!

Арт-лекторий: Критика мертва. Да здравствует критика!

Out of the Picture 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Исчезающая профессия: арт-критики в мире изменившихся отношений между искусством и СМИ

Нужны ли критики в мире, где СМИ стремительно теряют популярность, а в современном искусстве практически невозможно сказать новое слово? На примере художественной жизни США фильм исследует профессию критика, которая когда-то помогала открывать новые имена в искусстве, но сейчас может исчезнуть.
 

Это первый документальный фильм, посвящённый художественной критике в США и глобальному кризису этой профессии, которая объясняет, что такое искусство и зачем оно нам. Роль критиков неоценимо важна в эпоху тривиализации и алгоритмизации, затрагивающих художников по всему миру.

Фильм создавался более десяти лет, и в центре его внимания оказались критики и искусствоведы, помогающие ориентироваться в стремительно меняющихся декорациях современного мира и художественной повестки: главный арт-обозреватель New York Magazine и обладатель Пулитцеровской премии Джерри Зальц, Храг Вартанян из Hyperallergic, Каролина Миранда (ARTnews, Los Angeles Times), независимый автор Сеф Родни и многие другие. По словам создателей, изначально задуманный как исследование угасания интереса к американской художественной критике, этот фильм превратился в открытие нового поколения талантов, переосмысливающих то, как делается эта работа. Что мы можем сделать, чтобы создать более устойчивое будущее для экосистемы современного искусства? 
 

Фильм «Критика мертва. Да здравствует критика!» вызывает зрителя на диалог о природе искусства, современной арт-сцене и создании смысла в XXI веке и будет особенно интересен студентам факультетов искусств и арт-менеджмента, а также журналистам и создателям арт-блогов.

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Производство Artspeak Media
Другие названия
Out of the Picture, Критика мертва. Да здравствует критика
Режиссер
Мэри Луиза Шумахер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 12 голосов
8.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше