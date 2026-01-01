Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Холм секретов

Награды и номинации фильма Холм секретов 2022

Берлинале 2022 Берлинале 2022
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
 Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
 «Поколение Кплюс» — лучший фильм
Номинант
