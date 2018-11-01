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Киноафиша Фильмы The Sleeping Land

The Sleeping Land

The Sleeping Land 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Испания
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 ноября 2018
Дата выхода
1 ноября 2018 Германия
Бюджет €8 000
Другие названия
The Sleeping Land
Режиссер
José Bautista
Alfons Rodriguez
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