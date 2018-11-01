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The Sleeping Land
The Sleeping Land
The Sleeping Land
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 4 минуты
Год выпуска
2018
Премьера в мире
1 ноября 2018
Дата выхода
1 ноября 2018
Германия
Бюджет
€8 000
Другие названия
The Sleeping Land
Режиссер
José Bautista
Alfons Rodriguez
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