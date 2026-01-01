Оповещения от Киноафиши
Скандал
1 постер
Скандал

Скандал

Shûbun 18+


О фильме

Действие происходит в Японии в 1949 году. Молодой независимый художник Итиро Аоэ отдыхает в горах и случайно знакомится с популярной певицей Мияко Сайдзе, которая остановилась в том же отеле. Молодые люди обмениваются парой слов, но пронырливые папарацци успевают сделать несколько снимков. Спустя короткое время «желтый» таблоид «Амур» на основании этих снимков публикует сенсационную статью о якобы романе двух звезд токийского бомонда. Аоэ не желает спускать газетчикам клевету и вмешательство в частную жизнь. Он принимает решение подать в суд на «Амур», когда к нему приходит бедный адвокат Отокити Хирута и предлагает свои юридические услуги. Итиро жалеет адвоката, чья дочь Масако умирает от туберкулеза, и нанимает его на работу. Однако Хируту подкупает главный редактор «Амура», и адвокат обещает проиграть процесс…
Страна Япония
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 26 апреля 1950
Дата выхода
26 апреля 1950 Япония
Производство Shochiku
Другие названия
Shûbun, Scandal, Escándalo, Skandal, Shūbun, Skandalen, Скандал, Botrány, O Escândalo, Scandale, Scandalo, Skandaali, Skandál, Škandál, Skandalas, Sukyandaru, スキャンダル, 醜聞
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Shirley Yamaguchi
Yôko Katsuragi
Noriko Sengoku
Эйтаро Одзава
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
