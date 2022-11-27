Джорджио, Маттиа, Сильвия и Лука. После смерти отца четверка с трудом переживает потерю и погрязает в финансовых проблемах. В отчаянии они принимают вызов, брошенный Лукой: пойти на охоту в лесу, как в детстве. Тот, кто поймает самую крупную добычу, автоматически получит право оставить себе все наследство.

Развернуть