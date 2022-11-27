Оповещения от Киноафиши
Охота

Охота

La caccia 18+
О фильме

Джорджио, Маттиа, Сильвия и Лука. После смерти отца четверка с трудом переживает потерю и погрязает в финансовых проблемах. В отчаянии они принимают вызов, брошенный Лукой: пойти на охоту в лесу, как в детстве. Тот, кто поймает самую крупную добычу, автоматически получит право оставить себе все наследство.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 октября 2024
Премьера в мире 27 ноября 2022
Дата выхода
11 мая 2023 Италия
Сборы в мире $67 134
Производство Minerva Pictures, Arina, Rai Cinema
Другие названия
La caccia, A vadász, Herança em Jogo, The Hunt, 狩獵繼承人
Режиссер
Марко Боччи
Марко Боччи
В ролях
Марко Боччи
Марко Боччи
Лаура Кьятти
Лаура Кьятти
Пеппино Маззотта
Филиппо Нигро
Филиппо Нигро
Паоло Пьеробон
Паоло Пьеробон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Охота

Отзывы о фильме

