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Daad
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
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Страна
Иран
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
11 октября 2024
Дата выхода
31 января 2025
Иран
Другие названия
Daad, Dad, Justice, Sprawiedliwość
Режиссер
Abolfazl Jalili
В ролях
Masoud Amin-Naji
Kaveh Darabi
Abolfazl Salimi
Shahab Tabatabai
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.4
Оцените
14
голосов
5
IMDb
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