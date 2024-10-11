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Киноафиша Фильмы Справедливость

Справедливость

Daad 18+
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Страна Иран
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 11 октября 2024
Дата выхода
31 января 2025 Иран
Другие названия
Daad, Dad, Justice, Sprawiedliwość
Режиссер
Abolfazl Jalili
В ролях
Masoud Amin-Naji
Kaveh Darabi
Abolfazl Salimi
Shahab Tabatabai
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 14 голосов
5 IMDb
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