Павел Филонов — один из самых загадочных художников XX века. В фильме его картины воссозданы командой графических дизайнеров и оживают на протяжении всего фильма, тем самым вовлекая зрителя в глубину творчества и личности художника. Благодаря использованию при съемках технологии deep fake — фотореалистичного объединения изображений с помощью нейросети — художник сам говорит со своим зрителем и рассказывает ту самую историю его жизни и творчества, которые оказались несправедливо обделены вниманием широкой публики.