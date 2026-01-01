Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Путешествие Награды и номинации фильма Путешествие

Награды и номинации фильма Путешествие 1992

Каннский кинофестиваль 1992 Каннский кинофестиваль 1992
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
