Ошибочно решив, что их обоих вот-вот настигнет смертельная болезнь, друзья бросаются напоследок исполнить все свои заветные желания. Для этого им потребуется чужая тачка, двугорбый верблюд, бутылка самого дорогого шампанского и любовь прекрасных женщин, которым они всю жизнь собирались в чем-то признаться, но все как-то не хватало времени.

Развернуть