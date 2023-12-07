Ошибочно решив, что их обоих вот-вот настигнет смертельная болезнь, друзья бросаются напоследок исполнить все свои заветные желания. Для этого им потребуется чужая тачка, двугорбый верблюд, бутылка самого дорогого шампанского и любовь прекрасных женщин, которым они всю жизнь собирались в чем-то признаться, но все как-то не хватало времени.
СтранаГермания
Продолжительность1 час 51 минута
Год выпуска2023
Премьера онлайн8 сентября 2025
Премьера в мире7 декабря 2023
Дата выхода
7 декабря 2023
Германия
12
18 июля 2024
Украина
Сборы в мире$472 260
ПроизводствоOlga Film, Constantin Film, Barefoot Films
Другие названия
Das Beste kommt noch!, Sem Tempo a Perder, Достучаться до небес 2, Друзі назавжди