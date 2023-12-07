Оповещения от Киноафиши
Достучаться до небес 2

Das Beste kommt noch! 18+
О фильме

Ошибочно решив, что их обоих вот-вот настигнет смертельная болезнь, друзья бросаются напоследок исполнить все свои заветные желания. Для этого им потребуется чужая тачка, двугорбый верблюд, бутылка самого дорогого шампанского и любовь прекрасных женщин, которым они всю жизнь собирались в чем-то признаться, но все как-то не хватало времени.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 сентября 2025
Премьера в мире 7 декабря 2023
Дата выхода
7 декабря 2023 Германия 12
18 июля 2024 Украина
Сборы в мире $472 260
Производство Olga Film, Constantin Film, Barefoot Films
Другие названия
Das Beste kommt noch!, Sem Tempo a Perder, Достучаться до небес 2, Друзі назавжди
Режиссер
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Михаэль Мертенс
Эмма Швайгер
Эмма Швайгер
Каро Культ
Каро Культ
Хайно Ферх
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

