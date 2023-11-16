Оповещения от Киноафиши
Зимний вой

Aullido de invierno 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пожилая пара живет в лесах Патагонии. Они встретились много лет назад в колонии Дигнидад на юге Чили – немецкой секте, которая при Пиночете служила тюрьмой для политзаключенных. Она была еще подростком, когда его пытали. Издевательства продолжались десятилетиями. Франц и Ингрид счастливы, но в их жизнь, которую мы застаем на закате, то и дело прорывается холодящий душу гул памяти о минувшем. Документальная история культа в переложении на два голоса перемежается с игровым сюжетом о захоронении прошлого.

Страна Аргентина / Чили / Колумбия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Дата выхода
14 ноября 2024 Чили 14
Производство A Simple Vista Producciones, Clara Films, MaravillaCine
Другие названия
Winter Howl, Nuestra Memoria, Our Memory, Aullido de Invierno, Talveulg, 冬日的呼嘯
Режиссер
Матиас Рохас Валенсия
В ролях
Clara Larrain
Franz Baar
Patricia Cuyul
Паулина Гарсиа
Amalia Kassai
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
