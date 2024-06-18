Студент Мади подрабатывает слесарем. Однажды вечером он едет по вызову и помогает девушке попасть в ее квартиру. Обычный заказ принимает неожиданный оборот, когда Мади оказывается на пороге ограбленной квартиры с бандой гангстеров на хвосте. Считая его вором, они требуют найти сообщницу и вернуть украденные деньги. У него есть двенадцать часов, чтобы найти настоящего грабителя и доказать свою невиновность.
|4 сентября 2024
|Бельгия
|28 августа 2024
|Испания
|16
|28 августа 2024
|Франция
|TP
Михиэль Бланшарт хотел, чтобы его первый фильм происходил ночью. Это ограничение заставило его задуматься об идее единства времени, и поэтому он построил фильм как напряжённую погоню, в которой всё происходит в течение одной ночи. Его также очень заинтересовала работа аварийного слесаря — человека, которого вызывают посреди ночи, чтобы вскрывать замки людей, которому платят наличными и который вынужден видеть то, чего не должен был видеть, — и так он нашёл профессию своего главного героя.