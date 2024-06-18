Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ночной вор
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Ночной вор

Ночной вор

La nuit se traîne 18+
О фильме

Студент Мади подрабатывает слесарем. Однажды вечером он едет по вызову и помогает девушке попасть в ее квартиру. Обычный заказ принимает неожиданный оборот, когда Мади оказывается на пороге ограбленной квартиры с бандой гангстеров на хвосте. Считая его вором, они требуют найти сообщницу и вернуть украденные деньги. У него есть двенадцать часов, чтобы найти настоящего грабителя и доказать свою невиновность.

Ночной вор - дублированный трейлер
Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 января 2025
Премьера в мире 18 июня 2024
Дата выхода
4 сентября 2024 Бельгия
28 августа 2024 Испания 16
28 августа 2024 Франция TP
Сборы в мире $679 409
Производство Boucan Productions, Quad, Gaumont
Другие названия
La nuit se traîne, Night Call, Chamado Noturno, Długa noc, La noche eterna, Night Call - Überlebe die Nacht, Нічний дзвінок, Ночной вор, ナイトコール
Режиссер
Michiel Blanchart
В ролях
Йонас Блоке
Йонас Блоке
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Сэм Лаувейк
Сэм Лаувейк
Набил Маллат
Грэм Гит
Рейтинг фильма

6.8
6.7 IMDb
Ночной вор - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ночной вор

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Интересные факты

Михиэль Бланшарт хотел, чтобы его первый фильм происходил ночью. Это ограничение заставило его задуматься об идее единства времени, и поэтому он построил фильм как напряжённую погоню, в которой всё происходит в течение одной ночи. Его также очень заинтересовала работа аварийного слесаря — человека, которого вызывают посреди ночи, чтобы вскрывать замки людей, которому платят наличными и который вынужден видеть то, чего не должен был видеть, — и так он нашёл профессию своего главного героя.

Ночной вор - дублированный трейлер
Ночной вор Дублированный трейлер
Кадры из фильма
