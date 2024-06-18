Михиэль Бланшарт хотел, чтобы его первый фильм происходил ночью. Это ограничение заставило его задуматься об идее единства времени, и поэтому он построил фильм как напряжённую погоню, в которой всё происходит в течение одной ночи. Его также очень заинтересовала работа аварийного слесаря — человека, которого вызывают посреди ночи, чтобы вскрывать замки людей, которому платят наличными и который вынужден видеть то, чего не должен был видеть, — и так он нашёл профессию своего главного героя.